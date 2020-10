Insegue la moglie e cerca di strappare la pistola dalla fondina a un carabiniere: arrestato

ASOLA I carabinieri di Asola hanno arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale un cittadino italiano del luogo ieri sera. Lo stesso, in pieno abuso di sostanze alcoliche, ha posto in essere violenza e resistenza nei confronti di diversi militari intervenuti presso una abitazione dove la moglie del soggetto arrestato si era rifugiata dopo una lite con quest’ultimo. L’uomo, in preda ai fumi dell’alcol ha altresì cercato di strappare dalla fondina la pistola a uno dei militari operanti che prontamente lo ha sottoposto a fermo immobilizzandolo. In relazione alla pericolosità del soggetto, desunta, oltre dai numerosi precedenti di polizia ma anche dall’atteggiamento violento posto in essere, i militari lo hanno tradotto presso la casa circondariale di Mantova ove rimarrà sino a lunedì prossimo quando sarà giudicato in rito direttissimo. Sono in corso accertamenti di polizia al fine di vagliare altri capi di imputazioni circa presunti maltrattamenti in famiglia. L’arrestato, già soggetto sottoposto a misura di prevenzione dell’Avviso Orale del Questore di Mantova, verrà proposto per la Sorveglianza Speciale di P.S.