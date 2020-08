Calcio Serie C – Mantova, tre sedi per il ritiro

MANTOVA Camugnano, Monghidoro e Moltese. Una di queste tre località ospiterà il Mantova nel ritiro precampionato, in data da definire. Camugnano (692m sul livello del mare) è in provincia di Bologna ed è ben nota ai tifosi biancorossi, visto che ha ospitato l’Acm la scorsa estate. Monghidoro (altitudine 841m), sempre in provincia di Bologna, è nota per aver dato i natali a Gianni Morandi; per il Mantova sarebbe una novità. Idem Moltese, località modenese che con Monghidoro ha in comune anche la stessa altitudine. La decisione è attesa a giorni.