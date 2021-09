Calcio Promozione – Cobelli chiama a rapporto la difesa: “Castellana, così non va”

CASTEL GOFFREDO La sosta giunge propizia per mettere ordine in casa Castellana. La pesante sconfitta casalinga con l’Ospitaletto non è andata giù all’allenatore Alessandro Cobelli, che ha ripreso, nel primo allenamento del martedì, soprattutto i giocatori del reparto difensivo, che hanno commesso diversi errori.

«L’ho riguardata tutta e paradossalmente poteva essere la miglior partita della stagione, finora – ha detto il tecnico -, abbiamo costruito la bellezza di otto occasioni, concretizzandone una sola. Loro sono riusciti a capitalizzare tutte e quattro le chance. Quando perdi 1-4 in casa, comunque, non ci sono scusanti. Potevamo – e dovevamo – fare meglio in tante circostanze. Tante, troppe, le leggerezze commesse dalla retroguardia: siamo riusciti ad incassare i gol proprio nei momenti chiave. All’inizio abbiamo sfiorato il gol e siamo subito andati sotto. Dopo il pareggio di Salardi, abbiamo preso un gol evitabile. Ad inizio ripresa siamo capitolati per la terza volta. Il quarto, ormai, l’abbiamo preso a tempo scaduto. Per contro c’è da dire che siamo riusciti più volte a mettere in difficoltà una squadra solida, due volte con Piras. Ma la nostra croce sono gli infortuni: prima del riposo, domenica, si è fatto male Salardi, un giocatore per noi importantissimo». «Dobbiamo lavorare in maniera serena, e in questo la sosta ci potrà sicuramente aiutare – dice l’allenatore biancazzurro -, anche perché permetterà di recuperare diversi infortunati». Salardi, Cortesi e Bravo devono recuperare da vari acciacchi: il primo non rientrerà però prima di due settimane a causa di un piccolo stiramento. In gruppo invece il novello sposo Peschiera. «Ho estrema fiducia nel gruppo, abbiamo tutte le potenzialità per rimetterci in carreggiata quanto prima. Ho analizzato gli errori con i ragazzi, so che non mi deluderanno».