Basket Serie C Silver – Il San Pio X impatta la serie Gold. Gabrielli: “Guai a sbagliare in gara-3”

MANTOVA Il San Pio X di Marco Gabrielli mercoledì sera Dlf ha pareggiato i conti con l’Edimes Sanmaurese Pavia di coach Fossati, in gara-due dei play off Gold. Riscattata quindi la sconfitta nella prima gara della post-season. Ora la “bella” domani sera al PalaRavizza (ore 18.15, arbitri Fusardi di Roncadelkle e Moschitto di Dalmine). Con la C Unica già conquistata, chi la spunta nello spareggio continua il cammino verso la conquista dello scudetto di categoria. Il quintetto del presidente Diego Cavalli, dopo aver perso gara-uno per 78-65, si è rifatto per 72-63 (23-14, 43-30, 56-50).

«Abbiamo vinto con una prestazione gagliarda e di squadra – dichiara il tecnico Gabrielli – Tutti gli atleti che hanno giocato sono stati all’altezza della situazione e hanno fatto il loro. Hanno dato tutti il massimo. Piegata comunque un’ottima squadra. Sabato (domani, ndr) nella terza sfida con la Sanmaurese è logico che non dovremo ripetere gli errori fatti all’esordio. Dobbiamo ripetere la prova di mercoledì. Se da un lato la C Unica l’abbiamo raggiunta, dall’altro le motivazioni per far bene non devono venir meno. I play off Gold vanno onorati con il massimo impegno e tutti dobbiamo dare il massimo in campo».