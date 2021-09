Calcio Serie C – Mister Lauro: “Mantova, potevamo anche vincerla”

TRENTO Il Mantova non ha concesso il bis dopo la vittoria contro il Piacenza, ma ci è andato vicino. Nella sfida del Briamasco il Mantova conquista un punto che vale oro. Primi 10’ di blackout e poi una reazione lenta, che ha cominciato a dare i suoi frutti dal finale del primo tempo: «E’ venuta fuori una bella partita – ha commentato a fine gara il mister biancorosso Maurizio Lauro -. Iniziata ma sul piano del risultato, ma non del gioco. Abbiamo commesso due errori tecnici che abbiamo pagato a caro prezzo, ma siamo stati bravi a rimanere uniti e a reagire. Per qualcuno il 2-0 poteva essere il colpo del ko e invece abbiamo reagito creando diverse occasioni. E’ un pareggio stra meritato e dispiace per questo finale, perchè l’arbitro poteva far finire l’azione e poi lasciatemelo dire, troppo pochi 5’ di recupero». Mantova che con questo punto dà continuità di risultati: «Un risultato che ci dà molta fiducia. Il Trento è una buona squadra e siamo stati all’altezza. La strada è questa e dobbiamo continuare a lavorare per crescere». Mini turnover ieri per far rifiatare qualche giocatore: «Sono soddisfatto – ha spiegato Lauro – anche se nel primo tempo potevamo essere più brillanti e aggressivi».

Soddisfazione anche da parte della dirigenza biancorossa. Presente in tribuna il presidente Ettore Masiello che sottolinea «La grande reazione della squadra. Non è stata una partenza positiva, ma poi siamo riusciti a ricompattarci e a creare tante occasioni. Alla fine potevamo anche vincerla». Al suo fianco anche il vice Gianluca Garzon e il dg gianluca Pecchini che guardano già avanti: «Domenica tutti allo stadio. Con questo punto abbiamo dato un senso alla vittoria di domenica contro il Piacenza. Siamo sulla strada giusta e domenica ci aspetta una grande sfida».

Tommaso Bellini