Automobilismo – Solferino Pecso, fari su autocross e Rally Val d’Orcia

SOLFERINO Dopo gli svariati test per i rallisti, anche gli specialisti dell’autocross sono pronti per iniziare la stagione sportiva. Domenica scorsa, sulla pista di autocross di Volta Mantovana, si è svolto l’Open Day, un’ingente sessione di test ai quali hanno preso parte i portacolori del sodalizio virgiliano, in vista della prima gara di autocross che si disputerà il 26 marzo a Veronella (Vr).

Il prossimo fine settimana si correrà il Rally della Val d’Orcia (Si), valevole quale prima gara del Campionato Italiano Rally Terra. L’equipaggio di riferimento sarà formato dal pilota solferinese Alessandro Zorzi, che questa volte sarà affiancato da Beatrice Croda a bordo della fida Peugeot 208 R2B, che ultimamente gli sta dando ottime soddisfazioni. La gara si svolgerà sui veloci e tortuosi sterrati senesi aventi come quartier generale lo splendido borgo di Radicofani. La kermesse entrerà nel vivo sabato mattina con lo svolgimento dello shake down per terminare domenica sera, dopo aver percorso 250 km totali dei quali 75 di prove speciali cronometrate.