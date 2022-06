Calcio Promozione – Cobelli: “Mercato super. La Castellana lotterà per l’Eccellenza”

CASTEL GOFFREDO Archiviata una stagione in controluce, nella quale ha mancato i play off per un soffio e ha comunque fatto strada in Coppa Italia, la Castellana è già pronta a tuffarsi nella prossima. L’obiettivo è alzare l’asticella, anche perchè l’ingresso in società di Bruno Bompieri ha dato nuova linfa, in tutti i sensi. «Voglio andare in Eccellenza» ha detto subito nella sua nuova veste di presidente onorario. E Bompieri è uno che, di solito, alle parole fa seguire i fatti. La campagna di rafforzamento è stata poderosa e un piazzamento nelle prime cinque stavolta è l’obiettivo minimo. Toccherà quindi a mister Alessandro Cobelli guidare i biancazzurri verso traguardi prestigiosi, in un campionato che si presenta però super competitivo, con le solite corazzate bresciane e anche altre mantovane pronte a rubare la scena.

«Il ritorno di Bompieri in società ha portato grande entusiasmo – afferma Cobelli – si tratta certamente di un valore aggiunto per un club che aveva già grandi potenzialità, serio e organizzato, che da molti anni sta lavorando bene sia a livello di prima squadra che di settore giovanile. Ci tengo molto a precisarlo».

«Per quanto riguarda la squadra – continua il tecnico della Castellana – la dirigenza, con in testa il diesse Novellini, si è mossa alla grande sul mercato e non posso che essere soddisfatto. Abbiamo colmato alcune lacune che si erano venute a creare nella scorsa stagione, soprattutto per gli infortuni a catena di alcuni giocatori».

Vale qui la pena ricordare gli innesti operati dai goffredesi, perchè si tratta di giocatori di grande valore. Ben tre arrivano dall’Ospitaletto, che ha dominato lo scorso campionato conquistando con largo anticipo la promozione in Eccellenza. Sono il forte attaccante Ibou Faye Pape, il difensore Mauro Bonaccorsi e il mediano Pietro Pizza, tre pedine che possono davvero far compiere alla squadra il salto di qualità. Dal Suzzara è arrivato poi il trequartista Nicolò Marangi, che al Comunale nella passata stagione ha già lasciato il segno con uno splendido gol su punizione. Mentre, per quanto riguarda il parco giovani, l’elemento più interessante è il terzino sinistro Gjeci, classe 2002, ex Mantova e San Felice.

«Abbiamo inserito nella rosa cinque giocatori esperti e altrettanti giovani di prospettiva – spiega Cobelli – confermando in blocco l’organico che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione, a partire da Lancini, Parisio e Orlandini». Dalla Juniores, che ha vinto il campionato Regionale B, salgono in prima squadra Thai Ba, Sparago e Scalvini. Il raduno è fissato per il primo agosto, già fissate tre amichevoli: il 13 con la Bedizzolese, il 17 col Castiglione e il 20 col Porto.