21 Aprile 2026 - 12:07:29
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Home Provincia Condanna per pedopornografia del 2022: 41enne arrestato dai Carabinieri

Condanna per pedopornografia del 2022: 41enne arrestato dai Carabinieri

Nella giornata di ieri, 20 aprile, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello hanno tratto in arresto un 41nne del luogo, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Mantova.

 

Il soggetto deve espiare la pena residua di 3 anni di reclusione per il reato di pedopornografia commesso nel 2022. Al soggetto è stato revocato la potestà genitoriale ed il diritto di curatela.

 

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto dai Carabinieri presso la casa circondariale di Mantova.

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