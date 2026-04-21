Calcio dilettanti – Moglia, la Prima è un nuovo inizio. Arletti: “Bravi a non mollare mai”

Moglia Una domenica destinata a restare nella storia recente del Moglia. Davanti al proprio pubblico, i bianconeri guidati da Alessandro Mutti hanno centrato la promozione in Prima categoria grazie alla vittoria sulla Medolese, completando un percorso straordinario che vale il secondo salto consecutivo, dalla Terza alla Seconda e ora fino alla Prima. Un traguardo costruito con continuità e determinazione, che ha visto la formazione del patron Giulio Arletti e del presidente Stefano Costa chiudere meritatamente in vetta al girone N. Al triplice fischio è esplosa la festa: spalti gremiti, famiglie, giovani del settore giovanile e tanti sostenitori a rendere ancora più significativo il momento. Un successo che affonda le radici nel lavoro quotidiano e nella crescita di un gruppo che, pur non partendo tra i favoriti, ha saputo imporsi con merito sulle agguerritissime concorrenti. A sottolineare il valore del percorso è il patron Arletti, che ha osservato soddisfatto: «Due stagioni molto positive che ci hanno portato dalla Terza alla Prima categoria. Plauso a squadra e mister. La società non ha mai fatto pressioni, ma ha badato che tutti remassero dalla stessa parte, cercando di gestire e tutelare il miglior equilibrio possibile». Tra i simboli di questo ciclo vincente c’è il capitano Andrea Righi, bandiera del club mogliese: «Quattordici stagioni nella stessa squadra sono un bel traguardo – racconta – e sono pronto a dare il mio contributo anche in Prima Categoria. Vedere tanta gente allo stadio, soprattutto i bambini, è stato emozionante. Ai nastri di partenza nessuno ci dava tra i favoriti, ma nel ritorno abbiamo fatto meglio, capendo che potevamo farcela. Bravo il mister a trasmetterci le sue idee, bravi noi a metterle in pratica. Importante anche la società, sempre vicina e che non ci ha mai fatto mancare nulla». La promozione rappresenta un punto di partenza verso una categoria più impegnativa. «La Prima è un torneo difficile – aggiunge Righi – ma sono convinto che ci faremo trovare pronti». Prima, però, resta da onorare l’ultima giornata della stagione regolare: domenica a Revere contro la River. Una gara che non cambierà la classifica, ma che il Moglia vuole affrontare con serietà. Mentre i biancorossi avranno bisogno di punti salvezza. «Non andiamo in gita – avverte il capitano bianconero – dobbiamo dimostrare fino all’ultimo di meritare questa promozione».