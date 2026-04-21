Rifiuti pericolosi in cortile: area sequestrata, 53enne denunciato

I Carabinieri della Stazione di Curtatone, nei giorni scorsi durante l’espletamento di un servizio perlustrativo inquadrato nei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi, hanno riscontrato la presenza di rifiuti abbandonati nei pressi di un’abitazione.

Da un accurato controllo è emerso che il proprietario dell’abitazione, un 53nne del luogo, aveva accumulato rifiuti pericolosi e non, in forte stato di abbandono, nell’area cortiliva della sua abitazione.

L’intera area è stata sottoposta a sequestro, pari a circa 100 metri quadrati, ed il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per aver effettuato una attività di raccolta, deposito e smaltimento di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.