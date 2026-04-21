Scontro tra auto e moto in via Mazzini: 34enne trasportato a Brescia

CASTIGLIONE Questa mattina alle 7 a Castiglione delle Stiviere, via Giuseppe Mazzini, si è verificato un sinistro stradale che ha visto coinvolte un’autovettura ed un motociclo. Un 34nne di origini colombiane e residente a Sirmione, conducente del motociclo, per cause in corso di accertamento collideva con un’autovettura condotta da una 50nne di origini rumene residente a Casalmoro (rimasta illesa). Dai primi accertamenti sembrerebbe che la conducente del veicolo non abbia rispettato la precedenza, scontrandosi con la moto. Il conducente della moto, prontamente soccorso, veniva trasportato in codice giallo non in pericolo di vita presso l’ospedale Poliambulanza di Brescia. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castiglione delle Stiviere.