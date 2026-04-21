21 Aprile 2026 - 12:07:38
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Home Cronaca Un’85enne trovata morta in casa

Un’85enne trovata morta in casa

Le sale mortuarie del Poma

Nella tarda serata di ieri, in Mantova viale Vittorio Alfieri, giungeva una chiamata al 112 in quanto dei condomini sentivano un odore nauseabondo provenire da un appartamento. Sul posto intervenivano i Vigili del Fuoco di Mantova, personale del 118 ed una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Mantova. All’interno di un appartamento veniva rinvenuto il cadavere di una donna, Bompieri Erina, di 85 anni. Il medico del 118 constatava il decesso per cause naturali. La salma è stata messa a disposizione dei familiari.  

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