Calcio Promozione femminile – Il Mantova riapre i discorsi per Lunetta. E torna l’U15

MANTOVA Già in pista per il futuro anche il Mantova Femminile, che nelle scorse giornate ha definito l’assetto societario confermando il presidente Mauro Filippi e il vicepresidente Marco Piccoli, mentre Marzio Miglioli resta delegato per l’attività giovanile.

«Abbiamo definito cosa vogliamo fare nella prossima stagione – afferma il vicepresidente – dobbiamo mettere a punto la squadra, con qualche rinforzo a centrocampo e in difesa. Tra le nostre giocatrici, poi, rientreranno Piccoli e Tinelli, importanti per la nostra squadra. Ci auguriamo di riprendere almeno a ottobre, ma in questo momento è difficile fare previsioni».

Ripartiranno anche i discorsi per dare una “casa” alla realtà femminile biancorossa, si era parlato negli scorsi mesi di Lunetta: «Riprenderemo i colloqui col Comune, vorremmo subentrare nella gestione perchè sarebbe importante avere un polo tutto nostro. Qualora fallisse questa ipotesi saremmo pronti ad ascoltare altre soluzioni, purché ci sia data la possibilità di gestire con autonomia campi e strutture».

Fronte panchina: «Per noi Beatrice Marchi ed Edo Spaziani sono confermati, ma dobbiamo ancora incontrarci per capire se saremo insieme anche l’anno prossimo. La dirigenza, in ogni caso, è contenta del loro lavoro».

Col Mantova maschile in ballo per la C, potrebbe rinascere anche un discorso di partnership articolato, visti gli obblighi dettati dalla Figc: «Da noi le porte sono aperte – osserva il vicepresidente -, speriamo di poterne discutere».

Ma è sul settore giovanile che l’attività biancorossa punta molto: «Siamo intenzionati – conclude Piccoli – a fare un campionato giovanile U15, per formare le ragazze della nostra Academy. Abbiamo messo su un bel gruppo, anche se qualche altra società ha provato delle manovre di disturbo. Inoltre, se le leggi lo consentiranno, vorremmo istituire un camp estivo per ragazze e bambine che vogliono avvicinarsi al nostro mondo».