Calcio Promozione – Grazioli: “Asola a Poggio per la svolta”

ASOLA Un brodino per l’Asola, che attende ancora il ritorno alla vittoria. I tre punti tutti assieme mancano dalla prima di campionato col fanalino Gussago. Domenica segnali di vita col pari in rimonta sul campo del San Pancrazio, allenato dall’ex Tavelli. «Abbiamo affrontato una buona squadra – afferma Francesco Grazioli, autore della rete del pari -. Sono partiti forte e dopo poco sono passati subito in vantaggio da palla inattiva. Ma questo ci è servito per darci la giusta carica: dopo 10’ l’abbiamo ripresa con un’azione tra me e Buonaiuto che mi ha portato al gol. Nella ripresa invece abbiamo dominato e per questo c’è rammarico per l’1-1 finale. Purtroppo ci è mancato l’ultimo passaggio. Tre punti avrebbero fatto bene al morale». «Ci serve vincere per risollevare il morale – spiega Francesco – . Appena arriverà, prenderemo fiducia. È un periodo così, in cui ci sta girando tutto male. Dobbiamo stringere i denti e migliorare in fase di non possesso: le reti e le vittorie arriveranno di conseguenza». Domenica il derby del “Truzzi Stadium” di Poggio Rusco: «Sono una neopromossa attrezzata. Andremo là per provare in tutti i modi a vincere, consapevoli dei nostri mezzi». Il bottino personale del bomber è comunque positivo: già quattro le reti segnate. «Il mio obiettivo è riuscire a portare l’Asola in Eccellenza: il mio record personale è di 13. Il target minimo è centrare i play-off. Qualche episodio ci è girato male, ma c’è tempo per recuperare. Ad esempio, con la Verolese abbiamo perso allo scadere e la stessa cosa è successa col Rezzato. Dobbiamo essere noi a dare la svolta». «Rifarei la stessa scelta di venire qui – conclude l’attaccante – . La società è ambiziosa, noi vogliamo migliorare i risultato delle due stagioni passate e ci proveremo in tutti i modi. Dal mister prendo sempre tutti i consigli possibili perché voglio migliorare. Mi sta aiutando a crescere nell’attaccare lo spazio, cosa che prima non facevo spesso».