Calcio Promozione – L’Asola agguanta la Verolese ma cede ai rigori e saluta la Coppa Italia

VEROLANUOVA (Bs) Finisce tra i rimpianti l’avventura dell’Asola in Coppa Italia di Promozione. La squadra di Cobelli sfiora l’impresa sul campo della Verolese, costringendo i bresciani ai rigori dopo un 1-1 maturato al termine dei tempi regolamentari, ma deve arrendersi all’ultimo tiro dal dischetto, fallito da Burato. Passa dunque la Verolese, che agli ottavi affronterà il Vobarno, vincente di misura sulla Virtus Aurora Travagliato. L’avvio è equilibrato, con l’Asola che non mostra alcun timore reverenziale. Al 10’ Spagnoli serve in profondità Ongarini, bravo a inserirsi sulla destra ma poco preciso nella conclusione, che finisce sull’esterno della rete. I padroni di casa rispondono al 38’ con Gjeci, che di testa sugli sviluppi di un corner manda a lato di poco. Nel secondo tempo la partita si accende. Al 64’ Burato prova il gran destro dal limite, trovando l’attenta risposta di Brognoli in corner. Tre minuti più tardi la Verolese passa: cross dalla destra e Corradi anticipa l’uscita di Loseto, infilando di testa l’1-0. L’Asola, però, che nel frattempo ha messo in campo alcuni atleti d’esperienza, non molla e nel recupero trova il meritato pareggio. Al 93’ Bovi serve Burato sulla corsia destra, cross rasoterra perfetto per Chitò che, di piatto, insacca a fil di palo il gol dell’1-1 che manda la sfida ai rigori.

Dal dischetto la serie è impeccabile fino al quinto tiro: Prestini, Bertoni, Fini, Corradi e Gregorio realizzano per i bresciani; Bovi, Clarissetti, Chiari e Chitò fanno lo stesso per i biancorossi, ma Burato al momento decisivo calcia alto, consegnando alla Verolese il passaggio del turno.