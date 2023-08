Calcio Promozione – L’Union Team Marmirolo è in marcia. “Come il primo giorno di scuola”

Marmirolo L’Union Team Marmirolo ha iniziato la preparazione ieri sera allo stadio “Canuti” agli ordini del nuovo mister Filippo Perinon. E’ una squadra ambiziosa, che unisce l’esperienza ad alti livelli del club neroverde, reduce dal decimo posto ottenuto nella passata stagione, con l’entusiasmo e la mentalità vincente dei sangiorgini, che in Promozione ci sono arrivati dominando due campionati di fila. L’obiettivo è consolidarsi in categoria senza troppi patemi. «Puntiamo ad un campionato tranquillo – afferma il direttore sportivo Andrea Brentegani – e speriamo almeno di rimanere nella parte sinistra della classifica. Rispetto alla passata stagione, e parlo esclusivamente del Marmirolo, vorremmo essere un po’ più fortunati dal punto di vista delle squalifiche e degli infortuni, perché ci sono costati davvero tanto in termini di risultati».

«Penso che in questi primi giorni di lavoro, il mister si concentrerà sulla conoscenza dei giocatori dato che la maggior parte sono nuovi. Ovviamente si inizia subito a correre, ma diciamo che è più come un primo giorno di scuola nel quale si fa amicizia e si consegna il materiale». La società ha già definito il programma delle amichevoli. «Sabato mattina – ha spiegato il diesse – scenderemo subito in campo contro l’Ambrosiana; dopo una settimana saremo impegnati a Marmirolo contro il Porto e poi giocheremo due partite consecutive con Lugagnano e Alpo».

Per quanto riguarda il mercato «Stiamo valutando un mancino di ruolo che giochi in fascia. Con noi saranno presenti anche alcuni ragazzi della Juniores, Ammar e Romano, due calciatori offensivi». «Il girone D è sempre tosto – ha poi concluso Brentegani – ci sono squadre forti come Vobarno e Orsa Iseo, che punteranno ad un campionato di vertice. In Coppa saremo a riposo nel primo turno, poi ce la vedremo con Suzzara e San Lazzaro, due derby piacevoli da vivere e che sfrutteremo per conoscerci meglio. Ma la cosa più importante è arrivare pronti alla prima gara di campionato del 10 settembre».