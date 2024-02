Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta sfida il Sala Consilina (a Caserta) senza Salas e Misael

Mantova Il doppio turno di riposo ha permesso al Saviatesta di tirare un po’ il fiato e recuperare energie sia fisiche che nervose. Unica pecca il fatto che lo stop non sia stato sufficiente per ritrovare Misael, ancora ai box per il problema alla caviglia che lo sta affliggendo ormai da settimane. I biancorossi tornano in campo stasera a San Rufo di Salerno (ore 19) per affrontare lo Sporting Sala Consilina. «Abbiamo lavorato in queste due settimane sia sotto l’aspetto tattico che sotto l’aspetto fisico – ha spiegato il tecnico dei virgiliani Pino Milella prima della partenza per la Campania -. Gli infortunati stanno cercando di rientrare. Misael purtroppo non è ancora pronto mentre Leleco, per il quale abbiamo un po’ affrettato l’impiego nella partita precedente, questa settimana ha lavorato con la squadra pur non essendo al top. Stringerà i denti e proverà ad esserci. A parte ‘Misa’ e lo squalificato Salas, diciamo che per il resto stiamo bene».

Gli avversari del Saviatesta galleggiano tranquilli a metà classifica, a tre punti dalla zona playoff. «Sala Consilina è un avversario forte – ha chiarito Milella – che sta facendo bene. E’ una squadra attrezzata fin dall’inizio per fare un campionato di media-alta classifica e sta rispettando le previsioni della vigilia. Per quanto ci riguarda, è logico che in ogni partita dobbiamo cercare di ottenere il massimo. I risultati di sabato scorso delle squadre che ci precedono sono stati positivi per noi perché non hanno fatto punti. E’ normale – ha concluso il tecnico del Mantova – che dobbiamo andare in campo con l’obiettivo di fare il meglio possibile per cercare di recuperare terreno nei confronti delle avversarie che ci stanno davanti».