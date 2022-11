Basket serie A2 m – Il consigliere Malavasi: “Staff troppo ansiosa”

Mantova Nella terza gara nel giro di una settimana la Staff trova disco rosso a Rimini. Gianfranco Malavasi, consigliere d’amministrazione della società, analizza la sconfitta, non tanto secondo gli aspetti tecnici quanto in base a quelli del carattere. «Dopo la vittoria con Chieti – commenta – la gara di Rimini ha portato un pizzico di delusione nell’ambiente. Ci si poteva aspettare una partita complicata, nonostante la classifica diversa, ma il risultato non è mai stato in discussione. Quello messo in campo non rappresenta il potenziale della squadra, anche se è sempre una formazione in divenire per quanto riguarda l’amalgama e con molti giovani in ruoli chiave. Malavasi non cerca pretesti: «Non voglio che si creino però degli alibi perché abbiamo giocato con una squadra sulla carta alla nostra portata. Né deve essere una scusa aver giocato la terza partita in una settimana. Avevamo bisogno del campo dopo essere rimasti fermi a lungo. Ho visto una squadra ansiosa che dovrebbe cercare di divertirsi di più e avere più tranquillità, senza dimenticare di migliorare certi aspetti del gioco. Con serenità lo staff tecnico analizzerà gli errori commessi per migliorare nelle prossime partite. Serve quell’alchimia di squadra che ancora manca per costruire certezze. E serve giocare, giocare e giocare». Domenica big match con la Fortitudo… «Ci aspetta subito una bella sfida con Bologna. Il campionato ci ha finora insegnato che si può vincere e perdere con tutte. Bisogna rispettare ogni avversario, ma anche scendere in campo con la convinzione di vendere cara la pelle e avere lo spirito di giocarsi le partite fino all’ultimo pallone». Malavasi anticipa alcune iniziative per rendere festose le gare interne alla Grana Padano Arena. «Abbiamo cercato di rendere più accogliente il palasport per avere sempre più gente alle partite. Domenica ci saranno le squadre del San Giorgio, compresa la formazione femminile di A2. Altre iniziative sono in cantiere perché vogliamo entusiasmo e partecipazione per il movimento mantovano del basket. Ci sarà ancora maggiore collaborazione con le società della provincia. Ricordiamo che c’è anche la possibilità di prenotare i biglietti on-line».

Sergio Martini