La giunta di Confimi Giovani nazionale si riunisce a Mantova

MANTOVA – Il Gruppo Giovani di Confimi Industria è nato nel 2022 e riunisce a livello nazionale tutti i gruppi giovani territoriali che fanno capo a Confimi Industria, associazione nazionale dell’industria manifatturiera.

Nelle settimane scorse la giunta si è tenuta a Mantova.

“La costituzione del Gruppo Giovani è un passo importante perché permette alla nostra generazione di valorizzare i propri talenti e di metterli al servizio del sistema associativo – dichiara Anna Supino, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Apindustria Confimi Mantova – siamo stati molto contenti di ospitare la giunta nazionale a Mantova per parlare di progetti futuri e delle strategie da applicare per far sentire la nostra voce nei confronti della politica nazionale e di quella locale”.

Il presidente nazionale è Michele Ghibellini, veronese e titolare di Officine Airaghi, che rappresenta imprenditrici e imprenditori under40 del sistema Confimi Industria che riunisce e rappresenta quarantacinquemila piccole e medie imprese manifatturiere.

Tra le prossime iniziative messe in campo dal Gruppo Giovani cè la partecipazione alla Roma Future Week https://romefutureweek.it/ . Confimi parteciperà allevento : che si terrà martedì 12 settembre a Stazione Termini.

“All’interno del nostro gruppo è rappresentata tutta l’Italia e soprattutto molti settori imprenditoriali – aggiunge la presidente Anna Supino – oltre a me e al presidente Michele Ghibellini ci sono Matteo Manzardo, vicepresidente vicario (Vicenza) e Francesco Buscaini (Federlazio), Mirko Montagna (Cremona), Emanuele Mirabella (Monza Brianza), Saverio D’Ercole (Basilicata), Giorgio Bevilacqua (Bari), Francesco Pieri (Umbria)”.