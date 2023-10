Calcio Promozione – L’Union Team Marmirolo si butta via. Un San Lazzaro tutto cuore lo riprende al 94’

Mantova Sanla e Union Marmirolo fanno, disfano e alla fine devono accontentarsi di un punto ciascuno. Al triplice fischio del direttore di gara Prandelli di Brescia la sentenza è una: entrambe le formazioni, per centrare l’obiettivo salvezza, dovranno lavorare molto. I cittadini, dopo un super avvio che li ha visti presentarsi dalle parti di Errera in almeno quattro occasioni, si sono trovati sorprendentemente sotto di due gol al termine del primo tempo che i neroverdi si sono però rivelati incapaci di amministrare complice una ripresa trascorsa in perenne affanno ed in trincea sotto le bombe nemiche. Il taccuino è denso di note, percui partiamo con la cronaca. Al 3’, per Errera, è già tempo di metterci i guantoni ed opporsi al destro sul primo palo di un super Bellamine; sul corner seguente svetta Capucci che costringe l’estremo ospite nuovamente in angolo. Al quarto d’ora azione spettacolare dei padroni di casa con il veloce uno-due sulla destra firmato Del Bar-Morselli che spiana la strada alla bordata di Re, destro secco di quest’ultimo ma Errera risponde nuovamente presente. Al 16’ primo allarme per la retroguardia locale quando un contropiede spiana la strada a Buxton che anzichè appoggiare per il solissimo Dentale in area va alla conclusione sulla quale è bravissimo Varliero. L’ex Borgo Virgilio tradisce però i suoi al 27’ quando si lascia sorprendere dalla conclusione tutt’altro che irresistibile di Tommaso Bellini che sigla così il vantaggio. Un minuto dopo Pignata fa tutto bene ma non inquadra lo specchio. A sorpresa, prima dell’intervallo, l’Union pesca il raddoppio grazie ad una deviazione sotto misura di Dentale che svetta tutto solo in area su calcio d’angolo tra le perplessità di un mister Jacopetti quasi rassegnato in tribuna. Nella ripresa la musica non cambia: il Sanla fa la partita, l’Union agisce di rimessa. All’ora di gioco un tre contro uno porta Arcari al tiro ma Errera para di nuovo e dopo pochi attimi Del Bar alza di testa a porta vuota. La saracinesca marmirolese nulla può al 64’ quando, su tocco geniale di Morselli, Re lo inchioda con un preciso sinistro a fil di palo. Il pepe sta tutto nel finale; al 93’ Buxton si invola, salta il portiere ma da posizione defilata coglie il palo esterno. Poi, all’ultimo respiro, Buzzacchero arpiona un lancio lungo e con una sassata mette sotto la traversa il forse insperato ma meritatissimo pareggio biancazzurro.

RISULTATI 1a GIORNATA

Borgosatollo-Asola 0-0

Cellatica-Orsa Iseo 0-2

Cividatese-Rezzato Dor 1-1

La Sportiva Ome-Suzzara 1-1

Lodrino-Vobarno 2-1

San Lazzaro-Union T. Marmirolo 2-2

San Pancrazio-Sported Maris 0-1

Sporting Brescia-Vighenzi 2-3