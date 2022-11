Alla Parazzi di Viadana una biblioteca e una sala polivalente

VIADANA – Una sala polifunzionale e una biblioteca: importante recupero di spazi all’interno della scuola media Parazzi grazie a risorse stanziate ad hoc dal Comune a cui si aggiungono i finanziamenti ottenuti tramite un bando del Gal Terre del Po.

Nello specifico il restyling ha interessato due sale del secondo piano del plesso scolastico: grazie all’abbattimento della parete divisoria è stato creato un unico spazio che fungerà appunto da sala polifunzionale. Per la sua realizzazione l’ente, amministrato dal sindaco Nicola Cavatorta, ha destinato 80mila euro (derivanti dal capitolo della liquidazione GiSi) che si sommano ad altri 8mila euro utilizzati per posare il nuovo pavimento in gres porcellanato.

Grazie ad un bando del Gal sono poi state reperite le risorse necessarie per arredare il locale, che sarà utilizzato per molteplici attività connesse alla didattica scolastica.

In agenda un altro importante intervento per la Parazzi: in un’ex aula sorgerà la biblioteca del plesso scolastico. Una possibilità che si è concretizzata grazie ai bandi Pon (fondi strutturali europei) e al Piano scuola estate: opportunità prontamente intercettate dalla scuola viadanese. Con le somme reperite si arrederà anche questa seconda stanza, per posizionarvi poi i libri. In tal senso è già stato effettuato un importante investimento di migliaia di euro. Inoltre la biblioteca sarà anche un’aula studio con angoli di lettura. Sui suoi scaffali troveranno posto numerosi volumi di narrativa a disposizione di tutti gli studenti del comprensivo, realtà che annovera anche la materna e la scuola elementare sotto l’egida della direttrice scolastica Mariella Ceccarelli.

Investimenti importanti, insomma, grazie ai quali sono stati realizzati interventi che vanno ad aggiungere servizi alla scuola a vantaggio sia del personale della Parazzi che, soprattutto, di tanti studenti che la frequentano e la frequenteranno in futuro.