Ciclismo – Monister sfreccia al “Piccolo Lombardia”. Bene i giovanissimi mantovani a Castiglione

CASTIGLIONE La stagione agonistica si chiude con non poche soddisfazioni per il settore giovanile mantovano. Per quel che concerne gli juniores, Angelo Monister del Team Giorgi a Senago, in occasione del Piccolo Lombardia, ha conquistato il suo ennesimo podio. Il giovane atleta roverbellese ha concluso al 3° posto dopo essere stato di grande supporto per il compagno di squadra Matteo Falchetti che si è aggiudicato la competizione.

Passiamo ai giovanissimi. I baby dei team mantovani, Mincio Chiese, Ciclo Club 77, Allgor Tatobike e Mtb Santa Maria, hanno dato spettacolo in quel di Castiglione delle Stiviere in occasione del Memorial Papà Giuseppe Coppa Cesare Moschini Coppa Bike 96 Coppa Serenissima Cafè, manifestazione allestita dal Gs Bike 96 del presidente Giorgio Papa. Su un tracciato di 1 km molto bello anche tecnicamente, si sono distinti: nella G1 Caterina Bressan che si è piazzata 2ª; nella G2 la piazza d’onore l’ha conquistata Martina Messedaglia; nella G3 3° posto per Anna Veschi; nella G4 secondo posto per Viola Mazzola, 3° di Leonardo Mai e 4° di Mattia Araldi; nella G5 successo per Maela Barone, 2° Giulio Zunica, 4° Marco Casciano, 5° Diego Volpato e 6° Nicolae Roman; nella G6 vittoria di Lucia Marassi, secondo posto di Beatrice Costa e terzo di Greta Giannotta, mentre in ambito maschile ci sono il 3° di Nicolò Belli, il 5° di Giorgio Ciotola ed il 6° di Giovanni Busca.

Tra il pubblico, ad applaudire i numeri degli oltre 150 atleti che hanno animato la gara valida quale ultima prova del Memorial Damiano Darra, vi erano anche l’onorevole e vice sindaco di Castiglione delle Stiviere, Andrea Dara, che ha praticamente ufficializzato la cronometro del Giro d’italia del 2024 con partenza del capoluogo aloisiano e conclusione a Desenzano (Bs) e l’assessore allo sport, Alberto Bignotti.