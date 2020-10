Calcio Promozione – Marcolini: “Asola, resta concentrata”

ASOLA In testa alla classifica dopo due giornate, con altrettante vittorie in casa con la Real Dor e in trasferta con il Borgosatollo: l’Asola di mister Lamberto Tavelli è partita bene anche quest’anno. E curiosamente anche nello scorso torneo i biancorossi collezionarono successi nelle prime due partite, arrivando ad una striscia di quattro hurrà consecutivi e due pareggi nelle prime sei partite.

Purtroppo, il prosieguo del campionato non fu così esaltante, tant’è che gli asolani, alla sospensione del torneo per il Covid, nello scorso mese di febbraio, si erano ritrovati ai margini della zona play out. Lo ricorda bene il direttore sportivo Pierluigi Marcolini, che invita, proprio per questo, i suoi ragazzi a non esaltarsi più di tanto: «Mettiamo fieno in cascina, facendo tesoro dell’esperienza dell’anno scorso – osserva -. In queste prime due partite i ragazzi sono andati bene, anche perchè il nuovo modulo 3-4-1-2 ha dato maggiore duttilità alla squadra. Bravi tutti: sia in difesa che in attacco, dove è andato a segno anche il nostro baby Shima, classe 2003. Ma non ci dobbiamo fare troppe illusioni: la Promozione è un campionato duro e noi dobbiamo perseguire il nostro obiettivo, che è quello del mantenimento della categoria senza troppi patemi».

La sfida di domenica metterà di fronte l’Asola alla Soncinese, new entry cremonese dei nostri gironi, che è partita a sua volta molto bene raccogliendo quattro punti in due gare. Marcolini ha assistito al match della prossima avversaria con la Voluntas, di domenica scorsa: «Formazione da prendere con le molle, dobbiamo dare la giusta intensità in campo come è capitato nelle prime due partite. Se dobbiamo essere sinceri, l’unica nota stonata col Borgosatollo è stata il gol incassato nel finale con l’uomo in più: un piccolo campanellino d’allarme che deve spronarci ad essere più concentrati».