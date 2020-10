Il nuovo comandante “riapre” il circolo unificato

MANTOVA – E’ stata molto apprezzata la scelta del colonnello Luigi Tufano, da circa un mese giunto a Mantova come comandante IV reggimento artiglieria controaerei “Peschiera”, di presentarsi alla città, ieri presso il riaperto Circolo Unificato di Presidio di Mantova, in corso Vittorio Emanuele II.

Tutti i rappresentanti delle associazioni intervenuti alla serata, infatti, hanno preso la parola, anche solo per portare un saluto al comandante Tufano e per offrire la propria disponibilità a realizzare insieme diverse iniziative. Poche, ma ben fatte e mosse da un obiettivo comune, come specificato dal colonnello.

Una di queste potrebbe essere la celebrazione interregionale della ricorrenza di Santa Barbara, il 4 dicembre.

Il comandante Tufano, originario della provincia di Salerno, ha specificato come lavorare nella nostra città risponda a sue esigenze sia professionali sia personali: professionali perché la struttura mantovana è importante nell’ambito delle forze armate e presente in tutta la storia d’Italia, personale perché lo porta un po’ più vicino a dove attualmente risieda la sua famiglia.

Il colonnello arriva a Mantova dopo aver trascorso sette mesi in Iraq e aver ricoperto nella sua carriera diverse esperienze di vertice, nazionali e internazionali.

Durante l’incontro, si è colta anche occasione per annunciare la riapertura del Circolo, che è naturalmente sede per le associazioni d’arma, ma si vorrebbe fosse vissuto anche come casa dei mantovani. E molti di sicuro cono i cittadini legati al luogo, pure per semplici ricordi di convivialità.

Chi desideri associarsi al Circolo si deve presentare in direzione per fare richiesta. Al momento la sede è aperta a pranzo e il sabato sera, su prenotazione. Ovviamente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza che il periodo impone. Ma il Circolo si presenta aperto anche per eventi di diverso tipo, facendo domanda e spiegando cosa si intenda nello specifico organizzare.

Gli impegni non finiscono qui: si è, infatti, al lavoro per sistemare l’area esterna della struttura, in modo da renderla fruibile alla prossima bella stagione.

Le premesse per una proficua attività ci sono, anche perché il Circolo Unificato di Presidio è da sempre punto di riferimento della mantovanità. (Ilperf)