Sub.Ita 2020 non si ferma e si confronta a livello nazionale

MANTOVA Ci si sta chiedendo se è possibile un teatro on line. Non solo. Ci si chiede sè è possibile un teatro on line con #stranieri #migranti #richiedenti asilo. Il teatro è fatto di corpi, di relazioni e atmosfere: una cosa irriproducibile. Il teatro è un atto sociale in cui c’è azione e reazione del pubblico.

Nel trasferimento in uno spazio digitale cosa si perde, cosa si nasconde, cosa si scopre?

In questo momento piu’ che mai vi è la necessità di trovare soluzioni di attivazione anche a distanza per mantenere una relazione viva e un alto il senso di cittadinanza e di appartenenza a un gruppo e un progetto didattico e artistico. E il teatro non puo’ non interrogarsi su come rendere viva questa relazione, gli artisti stanno facendo un conversione di linguaggio.

Ma prima di parlare di poesia, serve avere una buona connessione e un buon device.

E non è così scontato.

Gli stranieri sono piu’ abituati di noi a una comunicazione in remoto con parenti, amici, organizzano eventi e partecipano. Si potrebbe dire che hanno molto da insegnare sulle relazioni a distanza. Ma quali sono le differenze se parliamo di didattica teatrale?

Teatro Magro, in stretta collaborazione con SPRAR ENEA MANTOVA (che si è occupata anche di apportare migliorie agli strumenti di connessione) , ha dunque ripensato alcune attività didattiche in remoto con #stranieri #migranti #richiedenti asilo e allo stesso tempo è stato attivato un percorso di confronto e scambio di buone pratiche a distanza con alcune realtà nazionali che si occupano di migranti: Cooperativa Olinda (Milano), Associazione di promozione sociale Asinitas onlus (Roma) e Associazione Culturale Babel (Palermo) con il progetto AMUNI’. E’ possibile trovare diverse testimonianze di “resistenza” sul Blog di Fondazione Alta Mane Italia.

Gli incontri di teatro on line sono programmati ogni martedì dalle 10.30 alle 12 e al giovedì dalle 16.30 alle 18 su piattaforma Zoom. La partecipazione è aperta a tutti gli #stranieri #migranti #richiedenti asilo. Per informazioni 347 0860228 oppure andrestarifapardo@teatromagro.com