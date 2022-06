Calcio Promozione – Novellini: “Due pedine e la Castellana è fatta. Per puntare all’Eccellenza”

Castel Goffredo Mancano solo due, forse tre pedine, alla Castellana, per chiudere al meglio l’organico e provare a puntare al bersaglio grosso, ovvero al salto in Eccellenza. I goffredesi stanno scandagliando il mercato alla ricerca di un’altra punta e di un difensore centrale. Arriverà anche un secondo portiere d’esperienza da affiancare a Lancini. Poi il team goffredese resterà alla finestra per eventuali occasioni. Gli innesti di Andrea Favagrossa dall’Asola e di Nicolò Marangi dal Suzzara hanno sicuramente rinforzato l’attacco, che doveva sopperire alla partenza di Piras, mentre la conferma di Alfredo Napolano e Peschiera nel reparto arretrato danno continuità e certezze a mister Alessandro Cobelli al quale spetterà il compito di assemblare un organico in grado di fare la voce grossa in categoria. Con minuziosa attenzione andrà scelta la punta: Seck e Faye Pape restano obiettivi concreti, ma la concorrenza è agguerritissima «e noi non parteciperemo certo a delle aste al rialzo» sottolinea il direttore generale Alessandro Novellini. Insomma, la filosofia della Caste rimane quella di crescere progressivamente senza fare i passi più lunghi della gamba. L’ingresso di Bruno Bompieri darà sicuramente più solidità al progetto: «Bruno ha intelligentemente deciso di entrare in punta di piedi, noi proseguiremo il buon lavoro già impostato nella precedente stagione con il suo importante apporto». Insomma: una stagione tutta da vivere, quella che attende la Castellana, che ha già fatto capire di puntare in alto, ma senza fare quelle follie che hanno caratterizzato molte delle big di Promozione degli ultimi anni. Tanta concorrenza, anche mantovana, quest’anno in categoria, ma fa parte del gioco.