La cultura e l’approfondimento entrano in disco: il libro di Vincenzi presentato al Jolly Club

RONCOFERRARO – Sdoganata l’idea comune che vuole le discoteche come luogo unicamente dedicato al ballo e al divertimento. Al Jolly Club di Roncoferraro anche la cultura e l’approfondimento sono di casa. La riprova si è avuta mercoledì scorso, nella serata promossa per presentare il libro “1982 e dintorni. Cosa rimane di noi” del giornalista mantovano Matteo Vincenzi, rivelatasi non solo un’intuizione felice ma un momento autentico di condivisione e di grande partecipazione. Per un’ora e mezza l’autore ha dialogato con i colleghi Sabrina Cavalli, caposervizio delle pagine della provincia de La Voce di Mantova, e Gigi Vesentini, volto storico e stimato dell’emittente televisiva TeleNuovo, con l’assessore alla Cultura Roberto Archi e con l’editore Nicola Sometti. L’evento è stato introdotto dai saluti istituzionali del sindaco Sergio Rossi e del vicepresidente della Provincia Massimiliano Gazzani. Diversi gli spunti di riflessione emersi durante il dibattito su un decennio ormai lontano ma ancora così rimpianto dalle generazioni che hanno avuto la fortuna di “assaporarne” l’essenza e le sue tante sfaccettature. Curiosi gli aneddoti raccontati dall’autore sulla vita di provincia di quegli anni. E poi i riferimenti alla musica, ai costumi, alle cronache e, ovviamente, a nomi, campioni e partite che avevano riportato l’Italia sull’Olimpo del calcio mondiale. Simone Ceresoli ha impreziosito la serata con la sua musica, attingendo anche dallo stesso libro di Vincenzi, e in tarda serata è arrivato anche il presidente della Provincia Carlo Bottani a complimentarsi con Corrado e Valentina Cortellazzi per l’organizzazione di una serata ricca di contenuti ed emozioni, conclusa con un momento conviviale. La prossima presentazione è in programma giovedì 23 aprile, alle 20.30, nella sala civica di Porto Mantovano.