Calcio Promozione – San Lazzaro e Marmirolo si dividono la posta: giusto pari nel derby del Migliaretto

Mantova Giusto pareggio nel derby del “Migliaretto”: al termine di 90’ equlibrati, nel corso dei quali le due squadre si sono equivalse, l’1-1 finale ne è stata la logica conseguenza. Meglio i padroni di casa nella prima frazione, poi gli ospiti nella ripresa hanno preso il sopravvento trovando il jolly ad un quarto d’ora dal termine. Per annotare la prima azione degna di nota non bisogna attendere molto: all’8’, sull’out di destra, Falanca si beve Luppi e scarica un diagonale insidioso che fa la barba al palo opposto. Tre minuti dopo i cittadini sfondano sulla sinistra con Corradini che pennella al bacio per Visentini che aveva iniziato l’azione: pallone alle stelle. L’ex Suzzara si conferma uno dei più in palla e al 13’ si rende protagonista di un prodigioso assolo sulla corsia mancina: sterzata poderosa al limite dell’area e tiro col piede “debole” che Errera neutralizza intervenendo con la mano di richiamo. Gli ospiti faticano a tenere palloni in avanti e la mediana va in sofferenza costante. Al 26’ gli equlibri si spezzano complice l’errore da matita blu di un singolo. Nonostante un corner a favore i giallorossoneroverdi subiscono la ripartenza con Soltazzi, rimasto ultimo uomo, che perde il pallone spianando la strada al contropiede finalizzato da Falanca che dopo aver saltato un Errera in uscita disperata insacca a porta vuota. L’unica sortita offensiva dell’Union rischia però di tramutarsi nel pari immediato se Rigon, con una notevole fetta di porta a disposizione, non sparasse addosso a Malaguti pochi attimi prima del duplice fischio dell’arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa la musica cambia col Sanla che perde le distanze permettendo a Rasini e compagni di risalire il campo. L’Union ringhia ma le palle gol latitano sino all’ingresso di Pernigotti che vivacizza la fase offensiva. Al 70’ Sanseverino, entrato da pochi secondi, piazza la rasoiata in area controllata da Bravo che spara in porta: sfera deviata in corner. Cinque minuti dopo arriva il pareggio. Sugli sviluppi di una punizione, gli ospiti dialogano bene sino al limite dell’area dove Vincenzi, ricevuto da un compagno, piazza di prima intenzione a giro dove l’estremo non può intervenire. La truppa di Tenedini sembra averne di più ma è solo una illusione; il Sanla, per contro, colleziona una serie di corner che non portano a nulla di fatto e dopo i 4’ di recupero decretati dal direttore di gara Ceresoli di Brescia la sfida giunge al termine. Un punto a testa e tutti contenti. O quasi.

RISULTATI 7a GIORNATA

Poggese-Asola rinv

Gussago-Lodrino 0-2

Orsa Iseo-Governolese 2-2

Rezzato-Vobarno 1-1

San Lazzaro-Union T. Marmirolo 1-1

San Pancrazio-Aurora Travagliato 0-0

Sporting Brescia-Pavonese 3-1

Verolese-Sported Maris 1-2