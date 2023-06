Roverbella: non si ferma allo stop, scontro tra due auto

ROVERBELLA Scontro tra due auto ieri mattina in strada Boccalina, a Roverbella. Quattro le persone rimaste ferite e portate in ospedale per accertamenti.

Sarebbe una mancata precedenza la causa del sinistro verificatosi ieri poco prima dii mezzogiorno a Roverbella. In base a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, intervenuta sul posto, una Peugeot con a bordo un un 65enne residente proprio a Roverbella non avrebbe rispettato lo stop all’incrocio tra strada Malvezzo e strada Boccalina. Proprio in quel momento sopraggiungeva sulla strada una Porsche diretta a Mozzecane, con a bordo una famiglia di Parma.

Impossibile evitare lo scontro: un violento impatto che vedeva le due vetture finire fuori strada. Nello specifico, la Peugeot finiva fuori strada nei pressi del canale che costeggia la carreggiata, mentre la Porsche, dopo aver perso il controllo, finiva la sua corsa contro il muro di un rustico.

Immediati i soccorsi che portavano i feriti all’ospedale di Mantova per accertamenti: le ferite più gravi le avrebbe riportate il 65enne. Sul posto, oltre all’ambulanza ed alla polizia locale intercomunale, anche i vigili del fuoco di Mantova che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati.