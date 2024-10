A Villa Mirra di Cavriana torna l’appuntamento che riunisce i migliori spumanti Metodo Classico della Lombardia

VOLTA MANTOVANA In Lombardia, da Mantova a Bergamo, da Brescia a Milano, passando per Lecco, Pavia, Sondrio e Varese, c’è un’intera regione di spumanti da scoprire. A dare voce a queste produzioni sarà Colline in Bolle – Rassegna dei Migliori Metodo Classico di Lombardia, che dopo il grande successo della prima edizione tornerà ad animare, sabato 26 e domenica 27 ottobre, gli spazi di Villa Mirra a Cavriana (MN).

La scelta di Villa Mirra, luogo fortemente rappresentativo nel cuore delle denominazioni Garda Colli Mantovani DOC, non è casuale. Il Mantovano vanta infatti una lunga tradizione di Metodo Classico, un patrimonio da proteggere e valorizzare. Questa la location scelta da La Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani e ONAV Lombardia, che tornano a collaborare con l’obiettivo comune di esaltare i vini identitari di tutta la Lombardia.

L’evento vedrà la partecipazione di oltre 50 cantine provenienti dalle province di Pavia, Brescia, Bergamo, Mantova, Lecco, Varese e Sondrio, offrendo una panoramica completa delle “bollicine” lombarde. Saranno protagoniste le denominazioni Oltrepò Pavese DOCG, Garda DOC, Lugana DOP, Alpi Retiche IGT, Terre Lariane IGT, Terre del Colleoni DOC e Franciacorta DOCG.

Oltre all’area allestita con banchi d’assaggio dei produttori, il pubblico potrà partecipare a due esclusive Tasting Experience. La prima, in programma sabato 26 ottobre alle ore 17:00, vedrà l’abbinamento tra Metodo Classico e Grana Padano dei Prati Stabili Selezione da Fieno, a cura di Daniela Guiducci e Latteria San Pietro. In questa degustazione, saranno presentate le stagionature del Grana Padano di 24 mesi e oltre 30 mesi. La seconda esperienza, prevista per domenica 27 ottobre alle ore 16:00, proporrà l’accostamento tra Metodo Classico e caviale, sempre guidata da Daniela Guiducci in collaborazione con Cru Caviar.

Un momento cruciale dell’evento sarà il Convegno “Metodo Classico e Grana Padano – due eccellenze lombarde”, che si terrà sabato 26 ottobre alle ore 16:00 presso la Sala Civica di Cavriana. Il convegno celebrerà il connubio tra Grana Padano e Metodo Classico di Lombardia, due prodotti emblematici che rappresentano l’eccellenza e la tradizione enogastronomica del territorio. Tra i relatori di spicco figurano Stefano Pezzini, Presidente della Latteria San Pietro – Grana Padano, Giovanna Prandini, Presidente di Ascovilo, il Sindaco di Cavriana Matteo Guardini e il Presidente della Strada dei vini e sapori mantovani Gianni Boselli.

Federico Patera, Direttore de La Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani, esprime il suo entusiasmo:

Paola Ghisi, delegata di ONAV Mantova, aggiunge:

Carlo Bottani, Presidente Provincia di Mantova: “Sarà un piacere anche per me partecipare alla seconda edizione di questa iniziativa che vedrà riuniti produttori di tutta la Lombardia. Da mantovano penso che sarà anche un’occasione di grande promozione del nostro territorio e di alcune delle sue eccellenze in campo enologico ed agroalimentare”.