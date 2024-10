Basket serie B Interr. – Stings travolgenti contro la Blu Orobica

Curtatone Gli Stings, guidati da Pablo Romero e Ignacio Ochoa, sono imbattibili a Tea Arena, avendo vinto tutte e tre le partite finora disputate in casa. Dopo un esordio vincente contro Sansebasket Cremona, hanno superato Reggio Emilia la scorsa domenica e, ieri sera, hanno trionfato 94-58 contro la Blu Orobica Bergamo di Albanesi. La squadra ha affrontato la partita senza l’infortunato Ziviani e lo squalificato Biordi (il ricorso per la sua squalifica di tre turni sarà discusso domani), in un impianto a porte chiuse a causa della squalifica dell’Arena. Nonostante queste difficoltà, i ragazzi del tecnico argentino hanno mantenuto alta la concentrazione. Il primo quarto si è concluso con un punteggio equilibrato di 28-20, ma successivamente gli Stings hanno preso il controllo della partita, chiudendo sul 44-28 e continuando a crescere fino al 65-45 e infine all’94-58. Applausi per Verri che ha segnato 23 punti, seguito da Lo con 20 e Boudet con 19. La prossima sfida per gli Stings sarà a Nerviano contro il quintetto di Alberto Barbarossa, dove dovranno dimostrare grande carattere, soprattutto considerando le sconfitte subite in trasferta a Gardone Val Trompia e a Iseo (con un terzo e quarto quarto da dimenticare). «Pur nelle difficoltà dovute alle assenze di Biordi e Ziviani – afferma il presidente Pinzi – la squadra ha fatto molto bene. I ragazzi stanno crescendo sempre di più e siamo molto contenti della prestazione perfetta contro la Blu Orobica Bergamo. Ora è fondamentale dimostrare la stessa concretezza anche in trasferta. A Nerviano dovremo essere costanti e speriamo in un esito positivo per il ricorso su Biordi».