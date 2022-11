Pallavolo B maschile – Il ciclone Gabbiano irrompe a San Marino. Ad Asola è sfida tra matricole, Viadana prova a sbloccarsi

Mantova Nel campionato maschile di Serie B va in scena la quinta giornata. Nel girone C comanda il Gabbiano Top, che non ha ancora perso un set e stasera è impegnato a Serravalle contro la Promo Pharma San Marino (ore 18.30, arbitri Lambertini e Pasquali di Bologna) con il chiaro intento di allungare la striscia di vittorie. «E’ un avversario del quale conosciamo poco, ma che bisogna affrontare con attenzione – afferma il diesse Stefano Melli – la squadra si è allenata regolarmente per preparare al meglio questa partita a suo modo storica visto che è la prima che giochiamo all’estero». Ancora assente Ginevra Ferrari, mentre Shelepayuk continua ad allenarsi col gruppo, ma non andrà a referto. Lo staff tecnico confida in un maggior apporto da parte di Andreoli, che però non è ancora al massimo della condizione.

Dopo la sconfitta a Forlì al tie break, la Kema Asolaremedello torna in campo al PalaSchiantarelli per affrontare il neopromosso Pietro Pezzi Ravenna, che ha solo un punto (ore 20.30, Scapinello e Callegari di Treviso). «La compagine romagnola ha già affrontato Gabbiano e Forlì – osserva coach Mutti – la classifica non dice tutto sul suo reale valore. Non esistono partite facili per cui ci siamo preparati al meglio». Ancora out per infortunio Fondrieschi, che riprenderà gradualmente ad allenarsi la prossima settimana: in regia c’è Marasi.

L’E’più Viadana cerca la prima vittoria al PalaFarina contro il Sab Group Rubicone (ore 18.30, Palmieri e Camarda di Bologna). «Ci siamo confrontati in settimana – spiega il presidente Valeriano Rossi – la squadra deve giocare come sa. E’ importante muovere la classifica, dopo penseremo al derby del prossimo turno col Gabbiano». Ancora indisponibili Bertoli e Colella.

IL PROGRAMMA

SERIE B MASCHILE

Kema Asolarem-Ravenna

(Asola, ore 20.30)

San Marino-Gabbiano

(Serravalle, ore 18.30)

E’più Viadana-Rubicone

(Viadana, ore 18.30)

SERIE B1 FEMMINILE

Imoco-Nardi Volta

(Noventa di Piave, ore 20.30)

Piadena-Euromontaggi

(Domani – Ostiano, ore 17)

SERIE B2 FEMMINILE

Inox Meccanica-PolRiva

(Rivalta, ore 18)

Davis-Anderlini Modena

(Stradella, ore 20.30)

SERIE C FEMMINILE CRL

San Lazzaro-Viadana

(Mantova PalaSguaitzer, ore 17)

Juvolley-Intermedia Medole

(Pralboino, ore 20.30)

SERIE C FEMMINILE CRER

Castelvetro-Truzzi Poggio

(Castelvetro Modenese, ore 19)

SERIE D MASCHILE

Gabbiano-Gorlago

(Cerese, ore 17.30)

SERIE D FEMMINILE CRL

Piubega-Maclodio

(Piubega, ore 20.30)

Joy Volley-Ngs Porto

(Casalmaggiore, ore 18.30)

Bedizzole-San Lazzaro

(Domani – Bedizzole, ore 11)

SERIE D FEMMINILE CRER

Renusi-Corlo Hidromec

(Moglia, ore 18.30)