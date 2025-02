Calcio Promozione – San Lazzaro e Poggese non si fanno male: il derby finisce pari

Mantova Finisce con un pareggio tutto sommato giusto la sfida tra le due squadre forse più in forma del campionato, San Lazzaro e Poggese. Corradini porta avanti i padroni di casa con una bellissima punizione al 18’. La Poggese rientra in campo nella ripresa con un piglio diverso e pareggia al 59’ con Bacchiega. Per entrambe la corsa ai play off continua.

La contesa inizia con una buona intensità da parte di entrambe le squadre, senza squilli offensivi da segnalare nei primi dieci minuti. Al 12’ prova a farsi vedere Martina con una buona azione personale, la quale si conclude con un tiro debole. Subito dopo risponde Del Bar, il quale trova però attento Modena. Al 18’ il San Lazzaro sblocca il match: punizione dal limite leggermente decentrata sulla destra, Corradini di sinistro supera la barriera e la mette quasi all’incrocio dei pali senza lasciare scampo al portiere. La partita è equilibrata, ma i padroni di casa arrivano spesso prima sulle seconde palle e sono meglio organizzati difensivamente. Al 29’ ci prova Morselli dal limite, costringendo Modena a una bella parata in tuffo. Al 38’ la migliore palla gol degli ospiti: Cristian Poerio si accentra da sinistra e calcia pericolosamente da buona posizione, con il pallone che esce di pochissimo. Il primo tempo termina con il vantaggio di misura in favore dei padroni di casa.

Nella ripresa i ragazzi di mister Goldoni partono forte e la contesa si gioca soprattutto nella metà campo avversaria. Al 50’ Martina colpisce la traversa dopo un’ottima conclusione dalla distanza. I locali sono in difficoltà e faticano a uscire. Al 59’ la Poggese pareggia: Martina arriva sul fondo nella zona sinistra dell’area, cross in mezzo morbido a scavalcare il portiere e un difensore, Bacchiega colpisce di testa dall’area piccola e riporta il risultato in parità. Gli ospiti premono e provano a sfruttare il momento di difficoltà avversario. Ci si avvicina alle fasi finali della contesa e il San Lazzaro sembra aver più energia. Al 80’ Capucci si rende molto pericoloso su calcio d’angolo, provando a sfruttare un batti e ribatti in area che per poco non lo premia. Nel finale il subentrato Dondi ha la palla per riportare il risultato in favore dei ragazzi di mister Pini, ma calcia alto non sfruttando la ribattuta del portiere e la porta sguarnita.