Calcio Promozione – Suzzara si butta via. Il ko con la Voluntas sa di retrocessione

Suzzara Non è bastata la rete di Vincenzi a regalare la prima gioia al nuovo tecnico Artoni. Nello scontro diretto per la salvezza con la Voluntas Montichiari, il Suzzara domina il primo tempo, chiuso in vantaggio 1-0, ma nella ripresa si schiaccia troppo in difesa, subisce prima il pari di Cappai in mischia e poi si fa sorprendere da un tiro di Ciadamidaro che si insacca nel sette. Le zebre restano quindi all’ultimo posto con le rivali più vicine a ben 5 punti. Nella Città del Premio tira una brutta aria di retrocessione.

La cronaca. Al 10’ parte il Suzzara in contropiede: Lomellini recupera palla e serve a Terragin, il quale apre per Guastalla; il numero 7 mette in mezzo ancora per Lomellini che a tu per tu con Magri calcia incredibilmente fuori. Al 14’ la Voluntas risponde con Callegari, che si gira e calcia, ma trova la deviazioni in angolo di Zapparoli. Il risultato si sblocca al 27’: cross dalla destra di Guastalla per l’incornata vincente di Vincenzi. Prima dell’ intervallo Lomellini prova, senza fortuna, una conclusione al volo. Nella ripresa gli ospiti partono subito aggressivi e al 52’ Vincenzi compie un miracolo salvando sulla linea. Passano 10 minuti e i bresciani pareggiano con Cappai, lesto a ribattere in rete dopo una serie di rimpalli. Il Suzzara sparisce dai radar e lascia praterie e gioco agli ospiti, che colpiscono all’88’: Ciadamidaro insacca nel sette con Zapparoli sorpreso. E il disastro è compiuto.