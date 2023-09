Calcio Promozione – Union Marmirolo sprecone, Suzzara mister X: il derby si risolve con un botta e risposta

Marmirolo Botta e risposta nella ripresa tra Union Marmirolo e Suzzara, ma il pareggio lascia l’amaro in bocca alla squadra di casa, mentre le zebre incassano volentieri il terzo punticino consecutivo.

Buona partenza dell’Union. Al 1’ Bellini conclude di poco alto da fuori un’azione da calcio d’angolo. Poco dopo Buxton spara fuori di poco dal limite. Al 15’ e al 25’ è sempre Bellini a rendersi pericoloso, prima con una conclusione da fuori alta sulla traversa; e poi di testa su calcio d’angolo. Al 35’ il Suzzara risponde con Mettendaf, che si libera bene del diretto avversario ma calcia debolmente. Al 40’ è ancora Mettendaf, liberato da Lomellini, a rendersi pericoloso ma è bravo Errera a fermare l’incursione dell’attaccante suzzarese. Sul finire del tempo le due occasioni più grosse, entrambe a favore dell’Union: sulla prima è bravissimo Mazza a ribattere la conclusione dentro l’area a colpo sicuro di Rigon; poco dopo, Tarullo, liberato sul dischetto del rigore da Dentale, si divora un’occasione d’oro calciando a lato di poco.

L’Union riparte forte nella ripresa. Buxton semina il panico nella difesa bianconera, mentre Luppi, al 55’, si vede respingere sulla linea da Mazza la conclusione ravvicinata di testa. E’ quasi un assedio che al 60’ si concretizza col gol di Tarullo: angolo respinto dalla difesa suzzarese, il pallone si impenna e Sabaini, di testa, lo manda sulla traversa; la sfera torna nell’area piccola, Tarullo ci si avventa e la spedisce in rete da pochi passi. L’Union potrebbe raddoppiare ancora con Tarullo al 70’, ma all’attaccante questa volta non riesce il guizzo vincente. Il Suzzara non ci sta e si spinge in avanti raggiungendo il pareggio all’80’ con una conclusione velenosa da fuori area di Mettendaf, il migliore dei suoi, che infila l’angolino basso alla destra di Errera. Nel finale il Suzzara pensa al colpaccio insperato, ma la difesa di casa chiude bene e l’1-1 non si schioda più.

RISULTATI 3a GIORNATA

Borgosatollo-Vighenzi 0-1

Cellatica-Rezzato Dor 5-1

Asola-Cividatese 2-1

Vobarno-La Sportiva Ome 1-2

Lodrino-Sported Maris 0-2

San Lazzaro-Orsa Iseo 1-3

San Pancrazio-Sporting Brescia 1-1

Union Team Marmirolo-Suzzara 1-1