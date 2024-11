Calcio Promozione – UnionMarmi, tutto nuovo anche lo staff

MARMIROLO Nuovo l’allenatore, nuovo lo staff. L’Union Team Marmirolo volta pagina, con Luca Righetti uno staff tecnico rinnovato e ben strutturato. Accanto all’allenatore lavoreranno Simone Perinelli, Simone Venturelli e Nicola Novanta, quest’ultimo preparatore dei portieri, scelto direttamente dalla dirigenza, come spiega Alessandro Capelli, direttore sportivo del club: «Col mister abbiamo composto uno staff di valore. Nell’avvicendamento dopo l’esonero di Tenedini ci siamo presi del tempo riflettendo a lungo sulla scelta, una soluzione ponderata che fosse la migliore per la squadra». Le due settimane di transizione sono state cruciali per permettere a Righetti di conoscere il gruppo e iniziare a comprenderne le dinamiche. «Anche domenica è rimasto soddisfatto. Ora l’obiettivo è dare più coraggio alla squadra, ripartendo dai risultati ottenuti e lavorando sull’autostima – prosegue Capelli -. Il nuovo allenatore, è una persona umile e disponibile, punta a instillare nei giocatori una mentalità diversa. Stiamo cercando di uscire da una sorta di malattia della paura. Serve consapevolezza nei propri mezzi, perché non c’è bisogno di stravolgere quanto fatto finora. Lavoreremo sulla testa dei ragazzi e sulla preparazione delle partite, con l’obiettivo di risollevare la squadra». Le due settimane sotto la guida di mister Pomella hanno dimostrato il valore della rosa, ma non è il momento di fare voli pindarici. Il primo obiettivo resta quello di salvarsi: «La priorità è raddrizzare la situazione e portarci in una posizione di classifica più serena», sottolinea il ds. Domenica sfida al Vobarno, corazzata che però non ha ancora spiccato il volo: tutti a disposizione, tranne i lungodegenti Cinti e Caffarella, oltre a Bagato. La buona notizia arriva dal rientro di Vincenzi, mentre Bravo rimane in dubbio per alcuni problemi fisici. «Siamo fiduciosi che il gruppo possa crescere sotto la guida di Righetti e del suo staff», conclude Capelli.