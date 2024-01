Domenica in programma la Fiera del Broccante al Papacqua

MANTOVA Il centro Culturale Arci Papacqua propone un nuovo appuntamento con la “Fiera del Broccante” domenica che si terrà negli spazi interni del cortile giardino del Papacqua. È il classico “mercatino delle pulci” dove il visitatore ha la possibilità di frugare tra centinaia di oggetti usati, a volte curiosi, a volte ricercati, magari scoprendo il pezzo “raro” o mancante nella propria collezione. Una manifestazione a cui tutti possono partecipare (esclusi i commerciani professionisti) per vendere, scambiare o barattare con il fascino di altri tempi, sentendosi così un brocanteur. L’evento si svolgerà indicativamente dalle 6 fino a che la luce ci accompagna. Nell’arco di tutta la giornata saremo aperti con i nostri servizi di bar e cucina vegetariana. Per chi desidera esporre: è obbligatorio possedere tessera Arci valida per l’anno 2023/2024 ed è necessario iscriversi chiamando il numero 0376/36.46.36 (escluse ore pasti) oppure inviando una mail a info@papacqua.it.