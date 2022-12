Marmirolo, nel 2023 scuole a impatto zero e caserma a nuovo

MARMIROLO Ieri sera in consiglio è stato presentato e poi messo ai voti il bilancio 2023-2025. Per l’assessore al bilancio Vanni Deluigi è prima di tutto il momento di tirare le somme relativamente all’ultimo anno, nel quale «una delle principali criticità è stata causata dal caro-energia, che ha impattato per circa 250mila euro sulle nostre entrate correnti a fronte di ristori statali per circa 73mila euro». Inoltre «ha impattato sul bilancio anche il rinnovo dei contratti».

La fine dell’anno è però, soprattutto, l’occasione per guardare al futuro: «Il bilancio 2023 per la parte relativa alle spese correnti ammonta a circa 5 milioni di euro – spiega Deluigi -. Le linee-guida per l’anno nuovo concernono il mantenimento di tutti i servizi in essere, nonché della fiscalità locale (addizionale Irpef e aliquote Imu immutate) e delle tariffe dei servizi a domanda individuale invariate rispetto al 2022, il controllo dei conti e il recupero dell’evasione fiscale locale, gli investimenti sulla salvaguardia del patrimonio e sul decoro urbano, la centralità della scuola, della cultura e dello sport, il sostegno all’associazionismo e al volontariato».

Le opere pubbliche più rilevanti del prossimo triennio, compatibilmente con le risorse disponibili, saranno le seguenti: lavori (già iniziati) alla palestra delle scuole elementari per un importo di 910mila e 981 euro, con contributo regionale di 560mila euro; riqualificazione di via Tasselli e del sagrato della chiesa per circa 780mila euro; riqualificazione degli impianti sportivi di via Tazzoli per circa 540mila euro; costruzione delle nuove cappelle cimiteriali per un importo di 200mila euro; riqualificazione di via Pacchioni per 244mila euro; adeguamento antincendio del teatro comunale per 790mila euro (di cui 490mila euro circa di contributo regionale); messa in sicurezza della caserma dei carabinieri di via Meucci per un milione e 130mila euro; efficientamento energetico delle scuole per un milione e 370mila euro; riqualificazione del campo polivalente delle scuole medie per 265mila euro.