Calcio – River ricorda l’ex patron Nardi con una dedica sul campo

REVERE E’ venuto a mancare venerdì notte il presidente della River Maurizio Nardi. Un’altra grave perdita per la società biancorossa, che già all’alba del nuovo anno aveva perso l’ex mister Alessandro Bacchiega. Proprio Nardi e Bacchiega erano stati gli artefici della promozione dei rivieraschi in Seconda Categoria nel 2017, dopo il play off vinto contro la Voltesi. «Un uomo di spessore – questo il ricordo della società -, un Presidente con la “P” maiuscola, innamorato della propria squadra, una persona che aveva una parola buona per tutti, che adorava il calcio giovanile. Fondata la River nell’ estate del 2014, Maurizio ne assume la presidenza e si toglie la grandissima soddisfazione di vincere il campionato di terza categoria nel maggio 2017. Ancora ricordiamo la sua corsa festante sotto la tribuna in quella domenica 21 maggio 2017 per abbracciare i giocatori e lo staff della River con gli occhi pieni di gioia e lacrime di felicità. Un uomo gentile, buono, sempre attento che ai suoi giocatori non mancasse mai niente, pieno di iniziativa è sempre col sorriso sulla labbra. Ci mancherai tanto Maurizio, tanto». E sul prato verde del River stadium, che tanto amava, la società lo ha ricordato con una scritta e un grande cuore.