Calciomercato dilettanti – Ghirardi al Castiglione. Gove torna su Mazzocchi, Caste stringe per Caldara

MANTOVA Siamo agli ultimi fuochi sul mercato del calcio dilettanti: gli organici, insomma, sembrano ormai quasi delineati del tutto, e le prossime settimane saranno dedicate alle cosiddette “occasioni” e ai ritocchi. Sembra giunta alla fine la telenovela Andrea Ghirardi, che già all’inizio della prossima settimana potrebbe essere ufficializzato dalla Governolese. I Pirati si sarebbero convinti a liberare il ragazzo: come lui Matteo Vincenzi dovrebbe lasciare la Gove, direzione Colorno. Ha trovato squadra anche Nicolò Pasini, che da Governolo si trasferisce al Carpenedolo, dove ritroverà Giulio Mariani. Intanto i Pirati devono ufficializzare il tecnico: per la panchina resta Luca Bozzini il grande favorito su Manzato e Ermes Ghirardi. Secondo le ultime indiscrezioni i Pirati sarebbero tornati a bussare anche per un clamoroso ritorno, quello di Cristian Mazzocchi. Il Suzzara potrebbe ascoltare eventuali offerte rossoblù, che però non sarebbero state ancora formalizzate.

Impegnate a blindare le difese le altre big mantovane: il San Lazzaro potrebbe lanciare la settimana prossima l’offensiva per Edoardo Rossi e Sebastiano Girelli, candidati a comporre la cerniera centrale della squadra di Stefano Negrini. I due profili non sono alternativi, ma complementari. Girelli però deve ancora decidere il suo futuro: restare alla Sere o tentare l’avventura in Promozione? L’Asola valuta dei centrali di difesa: Sberna non verrà, per Filippini è stato fatto un sondaggio. Ma ancora non ci sono fumate bianche. C’è però la speranza di trattenere Scalvenzi. Sondato anche Nardi, che piace molto pure al Casalromano. A proposito, i gialloblù stanno provando a trattenere Francesco Scidone. Torniamo a parlare di difensori: Matteo Caldara è sempre l’obiettivo in quota (è un 2000) della Castellana. A giorni potrebbe esserci un accordo. L’attaccante Borsari (2001) del Campagnola potrebbe approidare al Quistello, col ragazzo che è di Bondanello è stato raggiunto l’accordo, ora bisognerà trovare l’intesa con i reggiani. Stessa situazione per il rinnovo di Balasini col Suzzara. In Terza il Boca Juniors prende Marco Goltara, Bellini dal Sermide e Ferreiro dalla River. Non verrà il portiere della Poggese Visentini.