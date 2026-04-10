Calcio Seconda Categoria – Moglia, promozione in vista. Righi: “Stiamo concentrati”

MOGLIA Il Moglia vede il traguardo: domenica, sul campo del BorgoVirgilio, ha la grande occasione di chiudere i conti e conquistare la promozione in Prima. Per i bianconeri di mister Alessandro Mutti e di patron Stefano Costa si tratterebbe la seconda promozione consecutiva. Il Moglia, lo ricordiamo, è capolista in Seconda mantovana a +6 sulla Villimpentese, attesa in trasferta dalla Medolese. A tre giornate dalla fine, dunque, il destino è nelle mani dei bianconeri, anche se l’impegno si annuncia tutt’altro che semplice. All’andata, infatti, la sfida col Borgo Virgilio si era chiusa sul 2-2. A suonare la carica è il capitano Andrea Righi, che invita alla massima concentrazione: «Alla conclusione del campionato mancano solo tre turni – spiega –. Sarebbe bello poter festeggiare già domenica la seconda promozione consecutiva, ci proveremo, ma non sarà affatto facile contro un avversario tosto come il Borgo Virgilio. Senza dimenticare la Villimpentese, che ha fatto molto bene finora». «Più che guardare al risultato degli altri, penseremo a fare la nostra partita – prosegue -. Solo al termine vedremo cosa sarà successo altrove. Dobbiamo giocare come sappiamo». E poi uno sguardo anche al possibile “piano B”: «Non sarebbe male festeggiare davanti al nostro pubblico la domenica successiva contro la Medolese. In ogni caso, un nuovo salto di categoria sarebbe un grande traguardo per tutti: società, squadra e allenatore. Ma dobbiamo restare concentrati e sul pezzo».