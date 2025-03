Calcio Serie B – Amarcord Mantova-Sudtirol: due sole vittorie per l’Acm (e senza sorriso)

MANTOVA Mantova-Sudtirol è una primizia per la Serie B. Mai finora le due squadre si erano affrontate tra i cadetti al Martelli. I precedenti sono tutti in C, e perdipiù sfavorevoli ai virgiliani. Solo due, infatti, le vittorie dei virgiliani nelle 10 gare disputate. Ma val la pena raccontarle, anche perchè sono due vittorie “amare”.

La prima è datata 25 maggio 2003, semifinale play off in C2. È la gara d’andata, le due squadre hanno chiuso il campionato con un solo punto di distanza (Sudtirol terzo a quota 57, Mantova quarto con 56). L’Acm, allenata da Benevelli (sprovvisto di patentino: come tecnico figurava Bogoni), parte forte e passa con Pupita al 17’. Il Sudtirol, guidato dal futuro tecnico biancorosso Tesser, resta in 10 al 56’ per l’espulsione di Zecchin, ma riesce a pareggiare quattro minuti dopo grazie a un’autorete di Giubilato. Il Mantova riprende a spingere e al 76’ torna davanti con un gol della meteora Fresta. Finisce 2-1, ma non è sufficiente per accedere alla finale perchè nel match di ritorno (giocato a Treviso) il Sudtirol si impone 2-0. Il pass lo staccano gli altoatesini, ma nemmeno loro vanno in C1, battuti in finale dal Novara.

Se possibile ancora più amaro l’altro successo del Mantova, il 7 maggio 2017. Siamo all’ultima giornata, la C nel frattempo si è unificata, e l’Acm allenata da Ciccio Graziani si gioca la salvezza contro un Sudtirol che nulla ha più da chiedere al campionato. Gli altoatesini passano con Gliozzi al 5’, poi il Mantova reagisce e la ribalta con Regoli al 19’ e Di Santantonio al 24’; Caridi chiude i conti al 51’. La salvezza è blindata ma viene festeggiata con una… contestazione. La proprietà romana del Mantova garantisce sul futuro, ma la realtà è ben diversa: non c’è più un euro, solo debiti. Dopo un estenuante tira e molla durato due mesi, il Mantova rinuncia ad iscriversi al campionato successivo e fallisce per la quarta volta nella sua storia.

L’ultimo Mantova-Sudtirol risale invece al 24 ottobre 2021: la decide Odogwu al 90’ di testa, proprio sotto la Te. Stagione tribolata per l’Acm, allenata da Lauro: la salvezza arriverà all’ultima giornata.