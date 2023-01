Un progetto e un appalto, a San Giorgio Bigarello arrivano due nuove scuole

SAN GIORGIO BIGARELLO – on una, ma due nuove scuole per il comune di San Giorgio Bigarello: una a Mottella e una a Stradella, entrambe dedicate alla fascia di alunni più giovani.

Mottella

Solamente alcuni giorni fa il Comune ha appaltato i lavori di realizzazione della nuova scuola che sorgerà a Mottella, sostanzialmente dietro al municipio su un terreno di proprietà pubblica. A vincere la gara d’appalto, con un costo di circa tre milioni di euro, un’associazione temporanea di imprese di Roma che, salvo imprevisti, dovrebbe avviare i lavori nel mese di febbraio.

Si tratta di un progetto decisamente imponente: la scuola materna Andersen di piazza Repubblica verrà demolita e al suo posto verrà realizzato il plesso nuovo di zecca nella vicina via Guido Rossa, tra l’altro a due passi dall’asilo nido Le Coccinelle. Il nuovo plesso, i cui lavori di realizzazione sono appena stati appaltati sarà ad impatto zero: bassissimo consumo energetico, pannelli e tutti quei sistemi tecnologici moderni che consentono ad un edificio di “auto-sostenersi” dal punto di vista energetico riducendo al minimo eventuali inquinamento e dispendio di energia. Il costo è di circa 3 milioni: due milioni dallo Stato e poco meno di un milione grazie ad un prestito contratto con la Cassa depositi e prestiti all’inzio dello scorso mese di settembre.

Stradella

Ma oltre che alla nuova scuola di Mottella, come spiega il sindaco Beniamino Morselli, il Comune sta lavorando anche a nuova scuola a Stradella. In questo caso il plesso ospiterà sia la scuola materna che l’asilo nido della municipalità di Stradella. Anche in questo caso il costo previsto è di circa tre milioni di euro ed è in corso la progettazione, che dovrà essere conclusa entro marzo per poter partecipare al bando grazie al quale l’ente locale intende ottenere i finanziamenti. Il nuovo plesso di Stradella è previsto sorga in via Primo Maggio.