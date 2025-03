Calcio Prima Categoria – Suppi: “Serenissima, sei finalmente salva. Ora giudici della lotta al vertice”

RONCOFERRARO Col Gambara, la Serenissima ha trovato la quarta vittoria consecutiva. A decidere il match, finito 1-0, è stata una prodezza balistica di Andrea Suppi in avvio di gara. «Non nego di avere avuto fortuna – dice Andrea – Quel che conta è che questo gol ci abbia dato i tre punti. Credo che il risultato sia un po’ bugiardo: abbiamo premuto molto, soprattutto nel primo tempo, e il nostro portiere ha fatto solo una o due parate. Peccato per il nervosismo nel finale, con l’espulsione di Omoregie e di due dei loro». Per il centrocampista, questo eurogol merita una dedica particolare: «Va al nostro capitano, Alessandro Marchese. Nella scorsa partita si è infortunato gravemente, fratturandosi tre costole e finendo anzitempo la stagione. A lui, di cui sono compagno di squadra da 6 o 7 anni, non può che andare il mio pensiero». Con 17 punti in 7 partite, i biancazzurri hanno raddrizzato una stagione che si stava mettendo male: «Nel girone di andata ci sono capitati tanti episodi negativi. L’arrivo di Manini ha dato una scossa, ma poi fino a febbraio non abbiamo più vinto, però le prestazioni ci sono sempre state. La svolta il pari a Calcinato: è iniziata la striscia positiva che ci ha tirato fuori dalla zona calda. Ora viviamo alla giornata: probabilmente saremo giudici della lotta alle prime posizioni».