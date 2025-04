Calcio Serie B: Il Mantova vince il derby col Brescia in rimonta e strappa tre punti d’oro in chiave salvezza

BRESCIA Pesantissimo successo per il Mantova che sbanca il Rigamonti e si aggiudica tre punti d’oro. Decisive le reti di Brignani e Radaelli che danno il là alla rimonta. Dopo un primo tempo combattuto, i biancorossi si scaldano nella ripresa con i due difensori che ribaltano il vantaggio di Borrelli. Domenica prossima il Mantova tornerà in campo al Martelli contro lo Spezia alle 17.15.

Buon pomeriggio dallo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Sta per andare in scena un derby salvezza delicatissimo per il Mantova del grande ex Davide Possanzini, in casa delle Rondinelle allenate da Rolando Maran. In classifica le due squadre sono separate da un solo punto, in favore del Brescia. I padroni di casa sono privi degli squalificati Adorni e Besaggio; e degli infortunati Cistana, Fogliata e Olzer. Il Mantova è al gran completo, ma attenzione ai 7 diffidati: Radaelli, Bani, Aramu, Redolfi, Brignani, Cella e Mensah. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

BRESCIA-MANTOVA 1-2

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann (87′ Jallow), Papetti, Calvani, Corrado; Bertagnoli (63′ Galazzi), Verreth, Bisoli (87′ Bjarnason); Nuamah (70′ D’Andrea); Borrelli, Moncini (70′ Juric). A disp.: Andrenacci, Avella, Bianchi, Maucci, Muca. All.: Maran.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, Cella, Bani; Trimboli, Burrai (88′ Artioli); Galuppini (66′ Aramu), Mancuso (88′ Wieser), Fiori (66′ Ruocco); Mensah (71′ Debenedetti). A disp.: Sonzogni, Solini, Redolfi, Maggioni, Muroni, Paoletti, De Maio. All.: Possanzini.

ARBITRO: Davide Di Marco di Ciampino (assistenti: Mokhtar di Lecco e Pedone di Reggio Calabria; addetto al Var: Serra di Torino).

RETI: 7′ Borrelli, 50′ Brignani, 95′ Radaelli.

NOTE: Ammoniti: Verreth, Calvani, Burrai. Calci d’angolo: 1-3. recupero 0′ + 7′.

Secondo tempo

97′ Finisce qui. Il Mantova sbanca il Rigamonti.

95′ GOLLLLLLLLLLLL DEL MANTOVAAAAA!!!!!! CI PENSA RADAELLI A SIGLARE IL 2-1. Azione nata dal cross dalla sinistra di Wieser e palla per il difensore che buca Lezzerini.

90′ Il Rigamonti è una bolgia. Ultras biancorossi e biancazzurri continuano a cantare e saltare da inizio partita.

90′ Ultimi 7′ di gioco.

89′ Il Brescia trova il raddoppio con Juric, ma l’attaccante era partito in fuorigioco. Si ritorna sull’1-1.

88′ Ultimi due slot usati da Possanzini: dentro anche Wieser e Artioli al posto di Mancuso e Burrai.

83′ Dal dischetto Mancuso sbaglia e centra la traversa. Si rimane sull’1-1.

82′ Di Marco richiamato al Var dopo uno scontro di gioco che ha visto Trimboli coinvolto. Il centrocampista biancorosso è stato travolto in area da un avversario. Dopo un’attenta revisione, per il fischietto romano è calcio di rigore.

81′ Mantova sprecone. Dopo una serie di batti e ribatti conclusione biancorossa che termina tra le braccia di Lezzerini.

77′ Riprende il gioco. Il centrocampista biancorosso torna regolarmente in campo dopo l’intervento dello staff medico.

76′ Gioco fermo. Aramu accasciato a terra dopo uno scontro di gioco con Lezzerini.

71′ Altro cambio per i virgiliani con Debenedetti che prende il posto di un esausto Mensah.

66′ Doppio cambio per Possanzini: dentro Ruocco e Aramu al posto di Fiori e Galuppini.

64′ Arriva anche il primo ammonito per il Mantova: si tratta di capitan Burrai, sanzionato per un intervento scomposto ai danni di Bisoli.

61′ Ancora Brescia in avanti con il colpo di testa di Moncini che termina a lato di poco.

59′ Borrelli chiama Festa alla super parata. Ripartenza Mantova con Mensah lanciato verso Lezzerini, ma l’attaccante si fa fermare da un difensore avversario.

58′ Mantova in campo con un altro piglio rispetto al primo tempo.

57′ Pallonetto insidioso di Fiori che sfiora il secondo palo.

54′ Arcobaleno di Burrai che dalla distanza impensierisce Lezzerini.

51′ Pronta risposta dei padroni di casa con Moncini che in diagonale trova la super riposta di Festa.

50′ GOLLLL DEL MANTOVAAAA!!! LA PAREGGIA BRIGNANI. Cross di Fiori dalla sinistra e palla al difensore che di testa buca Lezzerini.

49′ Primo ammonito della gara, si tratta di Verreth del Brescia.

46′ Inizia la ripresa con gli stessi 22 in campo.

Primo tempo

45′ Finisce qui il primo tempo, a tra poco per la ripresa.

45′ Occasione per Galuppini, servito in area da Mensah, ma l’attaccante trova la respinta di un avversario.

43′ Fase statica della gara. In campo regna l’equilibrio.

35′ Primo corner della gara in favore del Mantova. Dagli sviluppi niente da segnalare.

33′ Assedio biancazzurro: botta di Bertagnoli su sponda di Moncini. Il solito Festa respinge di pugni e nega il bis.

32′ Punizione insidiosa di Verreth e miracolo di Festa. Brescia sempre pericolosissimo quando attacca.

28′ Occasione di Mensah che si libera dalla marcatura stretta di un avversario e conclude a rete, senza però fortuna.

25′ Ci prova Fiori che si accentra da sinistra e calcia, ma la conclusione è debole e centrale.

24′ Occasionissima per il Brescia: Corrado riceve tutto solo a centro area, ma Festa intuisce e sbarra la strada sul primo palo. Mantova graziato.

21′ Partita accesa e ricca di capovolgimenti di fronte. Il Mantova cerca il gol del pari mentre il Brescia gestisce palla.

13′ Contropiede del Brescia: Moncini sciupa incredibilmente il bis tutto solo davanti a Festa. L’attaccante tenta il tocco sotto, ma la palla finisce sopra la traversa.

13′ Timida reazione del Mantova con la conclusione dalla distanza di Burrai che Lezzerini afferra in due tempi.

7′ Alla prima occasione il Brescia la sblocca con Borrelli. Azione nata da una velenosa palla persa da Galuppini. Corrado riceve palla e allarga per Borrelli il quale in diagonale infila Festa.

5′ Il Mantova ha l’occasione del vantaggio, ma Nuamah anticipa Radaelli e vanifica l’azione biancorossa.

4′ Ancora Acm in avanti con la conclusione di Galuppini che termina sull’esterno della rete.

2′ Partenza sprint per i virgiliani che ci provano subito con la conclusione a giro di Galuppini. Ma Lezzerini c’è e para.

1′ Biancorossi che attaccheranno da sinistra a destra, biancazzurri da destra a sinistra.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Pre-gara

Mantova in divisa total red. Brescia con maglia azzurra e pantaloncini bianchi.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Spettacolo al Rigamonti: presenti in tribuna cartelli bianchi e azzurri a ricordare i colori sociali del club.

Mantova e Brescia fanno il loro rientro negli spogliatoi. Mancano 10 minuti al fischio d’inizio.

Grande festa sugli spalti, Rigamonti gremito di tifosi biancorossi e bresciani.

Squadre in campo per il riscaldamento. Per la prima volta in stagione Possanzini schiera la stessa formazione che ha battuto il Südtirol settimana scorsa.