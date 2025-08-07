Calcio Serie B – Falletti, Caprini, Cella e Artioli trascinano gli abbonamenti del Mantova

MANTOVA Decine di tifosi si sono presentati ieri al Mantova Point per farsi sottoscrivere l’abbonamento da quattro “addetti” speciali: Stefano Cella, Cesar Falletti, Maat Caprini e Federico Artioli. I quattro giocatori biancorossi, oltre a consegnare le tessere, si sono prestati con generosità a chiacchierare con i tifosi, firmare autografi e magliette, posare per le foto di rito. All’appello hanno risposto tifosi di ogni età, in un clima di festa ed entusiasmo che lascia ben sperare per la stagione imminente.

Nel frattempo, la campagna abbonamenti del Mantova continua. Siamo a poco meno di 5.400, vicini alla quota dello scorso anno (5.619): sottoscrizioni al Mantova Point, su ticketone.it e nei punti autorizzati Ticketone.