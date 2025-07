Calcio Serie B – Febbre Mantova: lunedì via agli abbonamenti, ecco i prezzi

Mantova Prenderà il via lunedì alle ore 16 la campagna abbonamenti del Mantova. Le prime due settimane saranno come da tradizione riservate alle prelazioni, ovvero ai vecchi abbonati che avranno la possibilità di confermare o modificare il posto della scorsa stagione. Questa fase si concluderà alle ore 12 di sabato 2 agosto. Lunedì 4, dalle ore 9.30, scatterà la vendita libera. Ci si può abbonare su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati Ticketone oppure allo stadio Martelli. Obbligatoria la Fidelity Card: chi ne è già in possesso può utilizzare quella; chi non ce l’ha può acquistarla on line su Ticketone o nei punti fisici.

E veniamo ai prezzi. Lievi ritocchi rispetto allo scorso anno, ma da viale Te fanno sapere che l’abbonamento rimane decisamente più conveniente rispetto all’acquisto del tagliando singolo della partita. Nella fase della prelazione: curva Te 160 euro (ridotto 140), distinti 270 euro (250), tribuna laterale Cisa Sud-Te Ovest 330 euro (310), tribuna laterale Cisa Nord-Te Est 410 euro (390), tribuna centrale 510 euro (490), poltronissima 800 euro (700). Per quanto riguarda la vendita libera: curva Te 200 euro (ridotto 180), distinti 310 euro (290), tribuna laterale Cisa-Sud Te Ovest 370 euro (350), tribuna laterale Cisa Nord-Te Est 440 euro (420), tribuna centrale 560 euro (540), poltronissima 850 euro (700).

I ridotti sono riservati a donne, over 65 e under 16. Confermati i Pacchetti Family, che possono comprendere 3, 4 o 5 componenti; tali pacchetti valgono per tribune e distinti, non per la curva.

La novità principale di quest’anno è la Tariffa unica cambio utilizzatore: prevede un sovrapprezzo rispetto alle tariffe ordinarie, ma consentirà al tifoso di cedere il proprio abbonamento durante la stagione ad altri utilizzatori. Questi i prezzi: curva 185 euro in prelazione e 220 in vendita libera; distinti 300 e 340; laterale Sud 365 e 410; tribuna laterale Nord 450 e 485; tribuna centrale 560 e 615; poltronissima 880 e 930.