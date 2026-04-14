Hockey su pista – L’UVP Suzzara Under 13 si mette in luce sul campo del quotato Scandiano B

L’UVP Suzzara U13 esce sconfitta 5-2 dalla trasferta di Scandiano contro l’RH Scandiano B, ma con segnali incoraggianti soprattutto nella prima parte di gara. I mantovani partono con il piede giusto trovando il vantaggio grazie a Froldi e mostrando buona tenuta e organizzazione. Solo nel finale del primo tempo i padroni di casa riescono a ribaltare il risultato, dopo il pari di Piano e con le reti di Cozzolino e ancora Piano, chiudendo avanti 3-1. Nella ripresa il Suzzara prova a restare in partita, ma la maggiore esperienza e la profondità della rosa avversaria fanno la differenza fino al definitivo 5-2. Nonostante il risultato, prosegue il percorso di crescita della squadra guidata da Giada Martino. Il prossimo appuntamento vedrà l’UVP Suzzara impegnata sulla pista di Correggio, mentre a Suzzara si guarda già all’evento del 10 maggio con la tappa del Mini Hockey 3×3 alle ore 15 al Palaroller.

Il Suzzara: Palomba, Benazzi, Froldi, Cavana, Di Spirito, Panaio, Eleuteri. All.: Martino.