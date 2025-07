Mantova Ambiente sanziona due “furbetti” dei rifiuti: multa da 500 euro ciascuno

MANTOVA Nel corso dei controlli svolti dagli agenti accertatori di Mantova Ambiente, in questi giorni sono state elevate due sanzioni da 500 euro per abbandono improprio di rifiuti. In via Bettinelli, davanti a un’attività commerciale, sono stati rinvenuti 12 grossi sacchi neri contenenti rifiuti misti tra cui coltelli da cucina, abbigliamento e materiale elettrico. Gli agenti, in base alla posizione dei sacchi, hanno identificato l’utenza responsabile. In Piazza Filippini, una cittadina residente a Porto Mantovano è stata sanzionata per aver gettato in un cestino pubblico un sacchetto contenente rifiuti organici e alimenti probabilmente scaduti, riconducibili a un’abitazione privata di via Cavour 18/A dove la stessa presta servizio. L’assessore all’Ambiente Andrea Murari ha sottolineato : “Stiamo chiedendo agli agenti accertatori e alla polizia locale uno sforzo straordinario per combattere l’inciviltà dilagante nell’abbandono di rifiuti in giro per la città. Con appostamenti e foto trappole è migliorata la nostra capacità di controllo del territorio, ma vogliamo migliorare ancora molto, per riuscire a sanzionare sistematicamente chi non rispetta le regole”.