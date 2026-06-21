Calcio Serie B – Il Mantova blinda la porta con Gemello e aspetta Chinetti

MANTOVA Mancano tre settimane al raduno del Mantova, fissato per il 13 luglio al Sinergy Center. Due gli acquisti già definiti dal club di viale Te: l’attaccante Ettore Gliozzi (’95) dal Modena; e il centrocampista Jonathan Silva (’04) in prestito dal Torino. Ai quali va aggiunto Fahem Benaissa, riscattato dal Casa Pia. A breve verrà annunciato anche il difensore centrale Bodin Tomasevic (’06), in prestito dal Bologna.

Ora tutte le attenzioni sono poste su Federico Chinetti, da tempo sul taccuino del ds biancorosso Fabio Brutti. Per l’attaccante classe 2005 che lo scorso anno ha militato nel Trento, il Mantova si era mosso in anticipo sulla concorrenza, intrecciando contatti col Como proprietario del cartellino. L’incontro che Brutti ha avuto venerdì con il club lariano ha avuto esito positivo e già domani l’operazione potrebbe andare in porto. Un altro obiettivo che Brutti proverà ad assicurarsi in settimana è Davide De Battisti, classe 2006, terzino sinistro del Verona. Ma in questo caso c’è più prudenza, perchè al momento non è stato trovato alcun accordo con l’Hellas, e inoltre il ragazzo ha mercato. A proposito di Verona, sembra sfumato un altro gioiellino gialloblù sul quale il Mantova aveva messo gli occhi: il centrocampista Matheus Charlys (’04), nell’ultima stagione in prestito alla Reggiana. Brutti l’ha chiesto in prestito, mentre il Verona vorrebbe cederlo a titolo definitivo: la trattativa non è nemmeno partita e probabilmente mai partirà.

A parte Chinetti, il primo volto nuovo della prossima settimana sarà quasi certamente Luca Gemello, portiere classe 2000 in forza al Perugia. Dopo la rinuncia al greco Pseftis (causa pretese troppo alte del Lugano), Brutti si è fiondato con tempismo su questo profilo tutt’altro che di secondo piano. Gemello sarà il vice di Francesco Bardi, ma può vantare una carriera di tutto rispetto, con oltre 120 partite in Serie C e un passaggio in A (3 presenze) col Torino. Come dire: almeno tra i pali, il Mantova appare ben coperto.

A centrocampo si registra l’interessamento per Filippo Vesentini, classe 2002, nell’ultima stagione al Renate ma di proprietà dell’Union Brescia. Per l’attacco, occhi puntati su Matteo Spinaccè, promettente 2006 dell’Inter che ha incontrato i favori di Francesco Modesto.

Qualcosa si muove anche in uscita. Come vi abbiamo riferito nei giorni scorsi, l’avventura mantovana di Davis Mensah è ai titoli di coda, nonostante il contratto per un’altra stagione: Padova ed Entella in B, Reggiana e Cittadella in C sono sulle tracce del capitano biancorosso. Non si muove una foglia per i vari Trimboli, Marras e Bragantini, senza dubbio i giocatori del Mantova potenzialmente più appetiti dalla concorrenza: al momento, forti di contratto e di alta considerazione da parte di Modesto, sono intoccabili. Infine, riprenderanno domani i contatti col Frosinone per Antonio Fiori: l’opzione per il riscatto è stata fatta scadere, ma i ciociari sono disposti a trattare con l’Acm per avere il giocatore a una cifra più bassa rispetto agli accordi pattuiti a gennaio.